Os signos que serão mais impactados no início de Júpiter retrógrado

Em 9 de outubro de 2024, Júpiter, o planeta que ensina e ajuda a construir a própria sorte, entrará em seu movimento retrógrado.

ANÚNCIO

Confira a seguir quais são os signos que serão impactados pela energia deste movimento que começa esta semana:

Gêmeos

Ao ser tirado da zona de conforto e desafiado, será importante se abrir para mudanças significativas em sua vida. Não tenha medo de assumir o controle do seu destino e crescer, mesmo que com isso venham cortes de conexões com pessoas ou o seu passado. Um novo legado está por vir.

Sagitário

Hora de transmutar sentimentos e dar uma chance ao renascimento do seu coração. A sensação pode ser de muita nostalgia e reflexão, mas é importante visitar esses lugares com a missão de aprender e limpar aquilo que já não o leva lugar nenhum. É sobre investir para criar o presente e futuro que valem a pena.

Capricórnio

É hora de honrar cada vez mais sua saúde em todos os aspectos, compreenda que cuidar de si mesmo deve ser sua maior responsabilidade e isso não se adia. A partir de agora, novas ideias e percepções podem chegar para trazer mudanças significativas. Não tema dar o próximo passo!