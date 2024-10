Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta quarta-feira (9)

Confira aqui as revelações do tarot, nesta quarta-feira (9), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O que o Tarot aconselha, esta semana, é que você tire seus projetos e sonhos do fundo do baú e deixe as desculpas de lado. Este é o momento.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O Tarot apresenta uma bonita harmonia entre o casal, que só pôde ser alcançada depois de muitas escolhas e barreiras superadas. Contudo, as tentações espreitam, simbolizando outros caminhos e opções, mais ou menos válidas. Portanto, não deixe de prestar atenção.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Uma das suas características é a necessidade de ser independente, e ai de quem se atrever a cruzar seu caminho - se transforma em uma verdadeira fera. Isso é bom? No entanto, o tarot destaca que isso tem suas vantagens e desvantagens, sendo importante sempre refletir.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O Tarot de hoje destaca para o signo de Câncer, com total evidência, que cada um colhe o que semeia. Então, seja bem prudente.

Texto com informações do site Selfie PT