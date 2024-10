Relacionamento: 5 principais motivos pelos quais é difícil encontrar um parceiro depois dos 40

Chegar aos 40 anos é uma dádiva. Isso porque esta é a idade em que os compromissos diminuem e a vida tende a ficar mais tranquila, permitindo que você tenha mais tempo para si mesmo.

No entanto, os 40 anos podem ser particularmente assustadores para as pessoas que desejam encontrar sua cara-metade. Embora não tenha idade certa para o amor, há motivos que tornam essa busca mais difícil.

Sendo assim, que tal descobrir agora mesmo alguns desses motivos que ninguém te conta? Confira 5 a seguir, retirados do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

Dificuldade em lidar com mudanças

Para algumas pessoas, é difícil adaptar-se à realidade e querem que as coisas, as datas, a dinâmica e até a própria relação continuem a ser como viviam no passado, e isso não pode acontecer porque já evoluíram. Um casal nesta idade implica um relacionamento sério, mas não confunda compromisso com casamento; fala mais de responsabilidade e maturidade.

Divórcio e relacionamentos passados

Existe a possibilidade de que nesta idade os relacionamentos amorosos do passado tenham deixado marcas. Todas as pessoas têm amores que ficaram para trás, mas à medida que a idade avança, essa importância ou marca torna-se mais perceptível.

Filhos

Os filhos não são um ‘fardo’, mas são uma responsabilidade que entra em jogo quando se procura um companheiro. E as pessoas com 40 anos ou mais têm potencialmente filhos que são a sua prioridade acima de tudo.

Iniciar um novo relacionamento implica levar em consideração que a pessoa às vezes possui família direta e relações interpessoais muito importantes em seu ambiente.

Requisitos

Não é a idade como um número que importa, mas sim uma fase em que as pessoas não estão tão dispostas a mudar ou a adaptar-se aos outros. Elas têm clareza sobre seus desejos e vontades, por isso pode haver menos interesse em abrir mão dessa autonomia, que não se perde quando se tem companheiro, mas se adapta à realidade do outro.

Pressões sociais

Algumas pessoas podem entrar em uma crise ou em um estado de desespero quando chegam aos 40 anos e passam a acreditar que devem aceitar ‘qualquer oportunidade’ para não ‘ficarem sozinhas’.

Isto não deveria ser assim, ninguém deveria conformar-se ou ceder só porque as pressões sociais pesam e parecem exigir que cada pessoa tenha de cumprir padrões específicos. Cada um encontra o seu caminho, então não tenha pressa.