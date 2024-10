Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (8)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (8), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta “Temperança” do tarot de hoje indica que você está no caminho certo, mas precisa manter a calma e confiar no processo.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

No tarot, você recebeu a carta ‘Roda da Fortuna’, indicando que a sorte estará do seu lado em todas as áreas da vida. Você terá ótimas oportunidades de negócios e crescimento profissional, então não as desperdice, pois este é o início de uma sequência de sucesso.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O amor e o sucesso estão muito próximos, pois a carta ‘Os Amantes’ do tarot chegou para iluminar seu caminho e trazer harmonia à sua vida.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A carta ‘O Louco’ do tarot o convida a sair da sua zona de conforto e explorar novas possibilidades, abrir-se para novas experiências e deixar-se levar pela paixão. Um novo amor está prestes a acontecer.

