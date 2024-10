Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta terça-feira (8)

Confira aqui as revelações do tarot, nesta terça-feira (8), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A carta ‘A Carruagem’ do tarot revela uma fase em que você terá grande força de trabalho, indicando progresso na sua carreira profissional. Você alcançará melhores posições em níveis executivos, portanto, aproveite as oportunidades.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

No campo profissional, a carta ‘O Mundo’ do tarot indica que o domínio de diferentes idiomas abrirá portas para o sucesso. Portanto, aproveite as oportunidades e aja rapidamente.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O ‘Ás de Ouros’ no tarot indica que a sorte está ao seu lado, revelando uma fase positiva nos próximos dias. No entanto, é importante manter a atenção e não sabotar a sua própria felicidade.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A carta “O Diabo” alerta para ter cuidado com os inimigos ocultos que podem estar perto de você. É importanter ser mais desconfiado e se proteger invocando o arcanjo Miguel.

