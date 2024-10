Como parar de receber mensagens de estranhos no WhatsApp: o passo a passo para conseguir

Para manter sua plataforma segura e protegida contra golpes e spam, o WhatsApp começou a implementar uma opção que permite bloquear mensagens de contas desconhecidas.

ANÚNCIO

A partir do momento em que é ativada, a função evita que você receba mensagens de contas cujos números você não tenha adicionado à agenda do seu telefone; no entanto, tem algumas limitações.

Segundo o Xataka, a opção não bloqueará absolutamente todas as mensagens que você receber de estranhos, mas apenas quando muitas mensagens chegarem ao mesmo tempo de um usuário.

O objetivo é tentar evitar que mensagens de golpistas e spam cheguem ao seu celular, mas sem impedir que uma pessoa comum que você não tenha adicionado entre em contato pelo app.

Portanto, o filtro só será aplicado quando você receber uma enxurrada de mensagens que parecem ter a intenção de prejudicá-lo, mas ainda assim é recomendado ativá-lo para proteção.

As etapas para parar de receber mensagens de estranhos no WhatsApp

Os passos para ativar esse recurso são muito simples, mas ainda não está disponível para todos. E, até algumas semanas atrás, ele estava apenas na versão beta do aplicativo em fase de testes.

Agora, muito provavelmente, já começou a chegar ao resto dos usuários e continuará a fazê-lo nas próximas semanas. Assim que tiver a opção, o procedimento para ativá-la é o seguinte:

Passo 1: Insira as configurações do aplicativo de mensagens Meta.

Passo 2: Clique na seção Privacidade.

Etapa 3: em Privacidade, role para baixo até encontrar a opção Avançado.

Passo 4: Uma vez dentro, ative a opção Bloquear mensagens de contas desconhecidas.

Dessa forma, você já terá esta opção configurada para tentar manter golpes e spam afastados e longe da sua caixa de chat.