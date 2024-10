O que significa o emoji de onda no WhatsApp? Você pode usá-lo para representar muitas coisas

A onda é um dos emojis que podem ser encontrados no teclado do WhatsApp

No WhatsApp existem milhares de emojis disponíveis que nos permitem expressar todas as emoções e ideias que procuramos comunicar aos diferentes destinatários das nossas mensagens todos os dias.

Smileys, macacos e corações de diversas cores são apenas alguns dos mais populares e fáceis de entender, mas com tantos ícones no cartão é impossível saber o que todos eles significam.

Por isso, é normal que causem interpretações erradas e confusões, principalmente quando utilizamos um dos menos comuns, como o pictograma azul escuro das ondas do mar.

E, embora a maioria o utilize em suas conversas apenas para se referir à massa de água salgada, há muitos outros que o enviam com um significado diferente que nem todos conseguem entender.

Portanto, se você faz parte do grupo de internautas que não entende o que esse símbolo significa, basta continuar lendo para saber seu real significado para poder utilizá-lo de maneira adequada.

O verdadeiro significado do emoji de onda do mar no WhatsApp

A enciclopédia Emojipedia afirma que a onda de água azul curvada para a direita com uma crista branca e espumosa é usada para simbolizar a água e vários corpos d’água, como os oceanos.

No entanto, a Bíblia emoji afirma que também é usado para se referir a “atividades aquáticas, como natação, surf e vela”. Além de “representar ondas metafóricas”.

Por seu lado, Emojiterra salienta que este pictograma significa “água em movimento, como as ondas do mar, o surf ou um forte sentido do movimento e poder da natureza”.

Quanto aos seus usos, afirma que é utilizado “em contextos relacionados com o mar, a natação, os desportos náuticos ou para simbolizar emoções como a tranquilidade ou (…) a sensação de estar sobrecarregado”.

Onda oceânica – o nome oficial deste símbolo – foi aceita como parte do Unicode 6.0 em 2010.