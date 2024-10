Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 13 de outubro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Você avança na carreira profissional e conseguirá melhores empregos. Aproveite as oportunidades, pois você é um líder nato.

Sua inteligência se desenvolve melhor rodeado de pessoas boas, troque de amigos se sente que eles já não acrescentam mais.

Burocracias. Momento de buscar alternativas para afastar a inveja e as energias ruins. Um novo amor chega, enquanto um parceiro do passado pode também procurar por você; pense cuidadosamente no que você fará.

Para quem está em uma relação, podem surgir problemas de ciúme ou desconfiança. Dinheiro extra. Cuide dos seus rins.

Touro

Um bom momento para crescer nos negócios. Você conserta algo. Seu ressentimento domina você, por isso é importante que você pense antes de agir para não afastar as pessoas.

Você conversa com seu parceiro sobre começar uma família. Você começa a planejar suas férias.

Haverá reajustes e mudanças no trabalho, é fundamental que você mantenha um bom desempenho. Estudos são finalizados da melhor forma ou são iniciados com sucesso.

Gêmeos

Você acorda para novos caminhos na vida e tende a crescer profissionalmente com mais oportunidades de emprego. Cuide do seu humor; evite dizer palavras que machucam, modere-se e seja prudente.

Cuide das dores nas costas e de cabeça relacionadas às energias negativas no trabalho; tente limpar energias ruins. Você atrairá amores novos e antigos.

O melhor é evitar dívidas. Você começa a se cuidar mais. Uma viagem de trabalho está próxima. Chegada de um animal de estimação em sua vida.

Câncer

Você terá inúmeras oportunidades de aumentar sua renda, embora esteja sob pressão de trabalho. Reuniões de última hora para novos projetos.

Planos pessoais se concretizarão. Procura de um novo desafio ou trabalho. Você viaja. Cuide de seus ossos e coluna contra possíveis dores.

No amor, você se sentirá completo. Controle sua ansiedade e busque terapia psicológica se necessário para se sentir melhor. Cuidado extra com as palavras e pessoas falsas.