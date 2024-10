Bolsas e mochilas: especialistas revelam o passo a passo para garantir a durabilidade dos objetos

Seja para transportar materiais escolares, equipamentos eletrônicos ou até mesmo ser aquela companheira para todas as viagens, a verdade é que as mochilas e bolsas são indispensáveis no cotidiano de qualquer pessoa. No entanto, além de se beneficiar das facilidades que esses acessórios proporcionam para o dia a dia, é fundamental desenvolver o hábito de cuidado deles. Afinal, muito mais do que uma questão de estética, zelar por esses produtos é uma garantia de maior tempo de vida útil.

“Para que as bolsas ou mochilas cumpram os seus papeis funcionais em nossa rotina, é crucial realizar um investimento em uma boa peça a fim de assegurar toda a resistência, conforto, segurança e estilo que elas podem nos proporcionar. Por isso, se dedicar a pequenos cuidados diários é imprescindível”, afirma Tatiana Mizutani, Coordenadora de Produtos da Sestini, rede referência em malas, bolsas, mochilas e acessórios. Pensando em ajudar os brasileiros nessa missão, a especialista listou as cinco principais sugestões para a preservação dos utensílios. Confira abaixo:

Armazenamento adequado

Guardar os acessórios de forma correta é o passo inicial para prevenir o desgaste prematuro dos materiais. “Priorize locais secos e longe da luz solar direta, além de dar preferência para o uso de sacos de tecido ou de algodão para certificar uma proteção contra o pó e a umidade”, diz Tatiana.

Evite a sobrecarga

O peso excessivo em mochilas e bolsas pode deformar a estética original da peça, além de danificar as alças, costuras e causar danos à saúde. “A sobrecarga reduz a vida útil dos itens, forçando partes que não foram projetadas para suportar tanta carga. Além disso, estudos mostram que crianças não devem carregar mais que 10% de seu peso, evitando problemas futuros”, explica a coordenadora.

Limpe com frequência

Limpar as peças de maneira periódica com produtos adequados para cada tipo de material é a base da durabilidade. Para o couro e tecidos, é ideal a utilização de panos úmidos com água morna e sabão neutro. Por fim, evitar detergentes e outros produtos químicos agressivos, é fundamental para não danificar as superfícies”, revela a especialista.

Atenção com produtos químicos

Evite o contato dos produtos com perfumes, cosméticos, cremes e demais produtos químicos. “Essa aproximação pode manchar ou danificar a superfície dos itens. Quando aplicar um perfume, faça isso antes de utilizar o item”, finaliza Tatiana.

Use produtos específicos para limpeza

A limpeza mais completa das peças requer cuidados. Por isso, o uso de produtos específicos para esse tipo de higienização é recomendado. Para garantir um cuidado prolongado, a CleanNew, uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil, desenvolveu produtos específicos de limpeza e blindagem para bolsas.

O Kit CleanNew Linha Pessoal! Magic CleanNew traz uma proposta de limpeza e conservação inédita no mercado. Os produtos oferecem limpeza mágica e higienização profunda. A Blindagem para tecidos cria uma barreira invisível que protege bolsas contra manchas indesejadas. A dupla permite que a pessoa execute pequenos procedimentos de limpeza de maneira rápida. “O desenvolvimento dos produtos foi pensado para atender a necessidade de pequenas manutenções nas peças. Ao criar uma camada protetora, a blindagem evita o desgaste causado pelo uso diário, prologando a vida útil dos itens e preservando sua beleza”, explica Fritz Paixão, CEO da marca.

Os produtos Linha Pessoal custam R$ 197 cada e estão disponíveis para venda no e-commerce da marca.*preço consultado em 13/09/2024

Sobre a Sestini

Referência no segmento de bolsas, mochilas, malas e acessórios, a Sestini atua no mercado há 30 anos e lança anualmente centenas de produtos. Ao longo deste período, conquistou prestígio entre todos os públicos e hoje é reconhecida por ser uma marca capaz de unir qualidade, inovação, estilo e preços acessíveis. Possui parceria com grandes marcas nacionais e internacionais para o desenvolvimento de coleções exclusivas que atendem a diversas ocasiões. Os produtos de rede estão disponíveis em mais de 60 lojas físicas espalhadas pelo país, incluindo unidades próprias e franquias, além de milhares de pontos de venda multimarcas, lojas online e no aplicativo da Sestini.

Acesse o site www.sestini.com.br e siga nas redes sociais (@sestinioficial)

Sobre a Clean New

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves. A CleanNew está presente em 22 estados brasileiros e também no exterior, com franqueados na Colômbia, Argentina, Estados Unidos, Kuwait, Paris, Espanha, Angola, Abu Dhabi, Arábia Saudita, Andorra e Dubai, além de unidade prevista para África do Sul.