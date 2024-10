As mensagens deste sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste sábado (05) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca que lidar com o arrependimento é algo bastante doloroso. No entanto, é algo que precisa ser enfrentado.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

O alerta de hoje é sobre a necessidade de fazer uma pausa diante dos desafios. Pare, medite, restabeleça-se e recupere-se das batalhas anteriores.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

O tarot de hoje destaca que pequenos desafios podem surgir nos próximos dias. No entanto, com toda a sua força de vontade, você conseguirá superá-los.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, o tarot indica nos próximos dias desfechos positivos e que talvez seja a hora de descansar um pouco.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Cada caso é um caso, e não há fórmulas mágicas para lidar com cada um deles. É preciso, no entanto, muito bom senso para saber como agir diante de uma provocação, pois é disso que se trata sempre: uma provocação.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Nem sempre aceitamos as oportunidades e encontramos as desculpas mais absurdas para isso: ‘não é o momento certo; tenho que me concentrar na carreira. Um monte de desculpas que, mais tarde, se revelam decisões impulsionadas pelo medo.

Com informações do site Selfie PT