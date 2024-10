Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 4 a 6 de outubro de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Leão

Cuidado com infecções de garganta. Lembre-se que o seu signo adora estar em contato com a natureza e isso o ajuda a manter as boas energias.

Cuide das suas finanças e evite gastos desnecessários; tente se administrar melhor e não compre coisas que não precisa na vida.

Final de semana de tomar decisões importantes para crescer a nível pessoal, lembre-se que seu signo está passando por uma fase de prosperidade, por isso não é hora de voltar atrás.

Você terá estabilidade em seu relacionamento amoroso e se sentirá muito seguro.

Virgem

ANÚNCIO

Será um período de transformação para o seu signo, por isso você deve estar atento aos movimentos amorosos ao seu redor.

Não tente parecer ser o que você não é e seja mais discreto no que faz, você verá como boas energias o cercam. Fim de semana de mudanças importantes no seu ambiente familiar.

Um amor do passado está esperando que você volte, mas lembre-se que se já o machucou uma vez, fará de novo; melhor aprender a fechar ciclos e deixar ir as pessoas que não sintonizam mais com você.

Pare de pensar no passado e concentre-se no presente para atrair abundância para sua vida. Cuide da enxaqueca e dos problemas nervosos, pois você ficará um pouco estressado por questões de trabalho.

Libra

Prepare-se para um fim de semana de altos e baixos; desafios e oportunidades. Organize seu tempo.

A sua saúde é o seu maior tesouro, um check-up médico lhe dará tranquilidade. Um novo começo o espera, mude de atitude e você verá como sua vida se transforma.

O amor bate na sua porta. Diga adeus aos maus hábitos e adote um estilo de vida saudável. Convite para uma festa, evite exagerar no álcool.

Escorpião

A paixão e romantismo aumentam, aproveite esse momento com seu parceiro. Se você é solteiro, prepare-se para um encontro especial com alguém.

Limpe suas energias e evite carregar problemas alheios, principalmente no seu ambiente de trabalho. Seja autêntico em seus relacionamentos, mas escolha suas palavras com cuidado.

Renove seu espaço com um espelho e sinta a energia positiva fluindo. Sexta-feira de estar apaixonado e se sentir realizado em sua vida; será um fim de semana de muita convivência.

Você fica em dia com suas dívidas e evita novos. Se pedirem uma opinião, diga o que pensa, mas sem ofender os outros.