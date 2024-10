Cuidado! Esses são os possíveis motivos pelos quais seu parceiro proíbe você de olhar o celular dele

Estar em um relacionamento sério pode ser uma das coisas mais especiais desta vida. É sobre ter alguém para dividir os altos e baixos, partilhar medos e inseguranças mais profundas, e fazer planos para o futuro.

Portanto, se você tem uma relação estável, é comum que você e seu parceiro mexam no celular um do outro, certo? Mas, se você percebeu que ele não lhe permite pegar ou ver seu smartphone, algo de errado (ou não) pode estar acontecendo.

Por isso, confira agora mesmo os possíveis motivos pelos quais seu parceiro proíbe você de olhar o celular dele, retirados do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

Ele reclama de você

É possível que ele não se sinta confortável com o relacionamento e conte isso para pessoas que confia, como seus amigos, por exemplo. Aí as mensagens revelariam que ele está reclamando de você e é melhor impedi-la de ler.

Ele está sendo infiel a você

Quando uma pessoa tem uma amante ou simplesmente está flertando com alguém, as evidências estão no seu celular, sejam fotos, conversas e até documentação de seus encontros, como viagens em carros de aplicativo e compras online, por exemplo.

Ele tem uma vida totalmente secreta

Não podemos negar que às vezes há histórias muito sombrias e para o seu parceiro é realmente melhor que você não as conheça. É possível que ele tenha uma vida completamente separada da qual você não tem conhecimento. Por exemplo, ele pode ser casado e/ou tem outra família.

Ele está em contato com a ex

Na vida você tem que virar a página e seu parceiro talvez ainda não tenha feito isso. Quando uma pessoa tem contato inocente com um ex, não precisa esconder. Se ele fizer isso, pode ser que ainda sinta algo por ela.

Ele está planejando uma surpresa

Nem tudo tem que ser ruim; se esse negócio de não a deixar ver o celular dele não é algo constante, talvez seja só para essa ocasião, porque ele precisa evitar que você descubra algo que está planejando, desde uma viagem ou jantar surpresa.