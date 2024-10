Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira sexta de outubro

Confira aqui as revelações do tarot, nesta sexta-feira (4), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O conselho desta fase é: antes de tudo, acalme seus ímpetos e sua tendência de ‘quebrar tudo’, e pense de forma serena e ponderada sobre o que precisa ser resolvido.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Perceba exatamente o que lhe faz bem, o que lhe faz crescer como pessoa e ser divino. Depois, com mais clareza, com as certezas possíveis e outra lucidez, avance com determinação.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot de hoje destaca: Há coisas para melhorar? Sempre há. Então, melhore. Não fique esperando pelo momento certo, pois ele pode nunca chegar. Essa atitude de esperar por um sinal pode ser uma grande armadilha!

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Não podemos esperar que a bonança chegue se continuarmos em guerra conosco e com o mundo. É tempo de baixar as armas e seguir um caminho mais sereno. Lembre-se de que existem muitos caminhos para se chegar lá.

