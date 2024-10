5 ideias de unhas caramelo para usar nos últimos meses do ano: são coloridas e elegantes

As manicures marrons são as mais populares nos últimos meses do ano, mas as que ganharam destaque em 2024 são o tom mais doce da paleta: as unhas caramelo.

Essa manicure engloba todos os tipos de designs feitos em uma cor caramelo irresistível e sutil, mas ao mesmo tempo muito pigmentada que combina com qualquer cor de pele.

O melhor é que, embora estejam na moda para o outono-inverno, o tom adocicado não se inclina para nenhuma época do ano, por isso podem ser usados em qualquer estação.

Ideias de unhas caramelo

Quer mergulhar nas profundezas desta manicure deliciosa, mas falta inspiração? Abaixo, mostramos 5 ideias de unhas caramelo para usar em outubro, novembro e dezembro.

Unhas Caramelo Clássicas

A melhor forma de aderir a uma nova tendência dessa manicure é optar pela sua versão clássica. Então, se você gosta de unhas caramelo e quer experimentar, opte pelas básicas e chiques.

As unhas caramelo são ideais para trazer elegância | (Instagram)

Unhas francesinhas caramelo

Outra maneira infalível de usar unhas caramelo é com um design francês, ou seja, uma unha estilo francesa onde a ponta não é usada no clássico branco, mas sim no tom caramelo.

Unhas Caramelo Nude

As unhas caramelo podem ser usadas em diferentes saturações, mas se você gosta de manicure nude, pode aderir à tendência usando uma versão mais suave e delicada do tom caramelo.

Unhas caramelo com redemoinhos

Os redemoinhos estão muito na moda nos últimos anos. Portanto, uma ótima maneira de entrar na tendência das unhas doces é com um design onde os redemoinhos são os protagonistas.

Unhas de caramelo vitrificadas

As unhas caramelo têm muitas variantes espetaculares, mas uma das mais populares são as esmaltadas. Você pode optar por usá-los em tom sólido ou francês, como neste exemplo.