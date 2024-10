Victoria Beckham tem o segredo para ter estilo e elegância com pantalonas se você for baixa

Victoria Beckham, reconhecida por seu senso de estilo impecável, mais uma vez ensinou moda ao usar um lindo terno composto por pantalonas no BoF Gala.

Desta vez, a estilista optou por deixar de lado os vestidos convencionais para exibir um terno branco impecável que nos deixou várias dicas para imitá-la, principalmente se tivermos baixa estatura ou membros curtos.

O look com que Victoria Beckham nos ensinou a usar pantalonas

Com esta escolha, Victoria Beckham redefiniu o conceito de elegância e poder na moda, aliando a modernidade à sofisticação clássica, característica do seu estilo único.

Embora as pantalonas sejam normalmente associadas à moda casual dos anos setenta, Victoria Beckham tornou-se a sua melhor embaixadora ao demonstrar que esta peça pode ser uma opção intemporal para qualquer guarda-roupa contemporâneo.

O segredo está na proporção, um corte que se alarga gradativamente do joelho para baixo proporciona equilíbrio e estilo a qualquer tipo de silhueta. Além disso, são confeccionados com tecidos sofisticados como crepe ou cetim para valorizar o look.

Outro aspecto importante a destacar é a escolha de um look monocromático que ajuda a alongar visualmente o corpo, principalmente quando combinado com salto alto.

Complementando o look com acessórios pretos e dourados, como óculos de sol e joias, ela conseguiu complementar de forma excelente.

Um detalhe particularmente notável no traje britânico foi a cintura alta da calça, corte que não só embeleza a figura criando uma silhueta alongada, mas também acrescenta um toque de elegância moderna a todo o conjunto.

Da escolha dos materiais à combinação dos acessórios, Victoria Beckham demonstra mais uma vez sua capacidade de ficar estilosa e elegante, mesmo com calças largas, tornando esse look uma inspiração para quem quer experimentar seu estilo pessoal.