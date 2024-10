Corte de cabelo round bob com franja: 4 ideias para adotar este visual se você é fã de cabelos curtos

Ao adentrarmos em outubro de 2024, chega o momento ideal para renovar nosso visual. Nesta temporada, o cabelo curto se destaca, especialmente o round bob com franja.

ANÚNCIO

Este é um estilo clássico que pode ser modernizado com um sutil franja e que tem se mantido como uma das propostas mais práticas da temporada devido à sua versatilidade. Pode ser usado em diferentes variações, como médios, long bobs, em camadas, de lado, entre outros.

Mas afinal, o que realmente implica o corte de cabelo round bob com franja?

Geralmente, o corte de cabelo round bob com franja fica na altura do queixo, com uma franja cheia que chega até a sobrancelha. No entanto, o formato do seu rosto influencia qual tipo de franja ficará melhor em você.

Os cortes de cabelo com franja têm a capacidade de alongar visualmente e adicionar sofisticação à sua aparência. Além disso, podem fazer com que pareça alguns anos mais jovem, desde que sejam adequados à forma do seu rosto e à textura do seu cabelo.

Independentemente do tipo de corte bob que escolha, será necessário ir ao seu estilista pelo menos uma vez por mês, dependendo da velocidade de crescimento do seu cabelo para manter a forma desejada.

Se você é uma entusiasta de cortes de cabelo curto e adora experimentar novos looks, o bob arredondado com franja é uma escolha que podes considerar para dar um toque fresco e elegante à sua imagem e que também fica perfeito tanto em cabelos lisos como em cabelos ondulados.

Com diferentes maneiras de adotar esse estilo clássico com um toque moderno, você terá a oportunidade de experimentar e encontrar a variante que melhor se adapta à sua personalidade e estilo único, além de brincar com o comprimento exato que deseja para o seu visual.