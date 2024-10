Confira as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira quinta de outubro

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (3), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje pede para se manter alerta nesta fase. Caso esteja sendo vítima de alguma calúnia ou injúria, reaja de forma diferente do habitual. Como você costuma reagir? Responde de forma agressiva ou vai para o outro extremo e lamenta sua triste sorte? Qual dessas opções é preferível? Nenhuma.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O 2 de Copas do tarot prevê o que pode ser mais um empurrãozinho do destino para ser feliz muito em vreve. Um encontro com alguém especial também pode estar a caminho.

Clique aqui para seguir notícias do Metro World News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples e rápida

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

ANÚNCIO

O tarot de hoje faz o seguinte alerta: A busca da felicidade é pessoal, e não um modelo que possamos dar aos outros.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembr

Não confiamos nos outros porque não confiamos em nós mesmos. E enquanto esse processo não for conscientizado e superado, continuaremos em conflito uns com os outros. Continuaremos a adotar uma postura defensiva/agressiva.

Texto com informações do site Selfie PT