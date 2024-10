Vai fazer aniversário em outubro? Conheça os rituais para realizar todos os seus desejos

Tem coisa melhor do que fazer aniversário? É a data perfeita para reunir familiares e amigos que você tanto ama e agradecer pelo dom da vida e pela oportunidade de compartilhar momentos especiais.

O aniversário também é um dia único que você pode aproveitar para atrair para si prosperidade e boa sorte com rituais poderosos.

Sendo assim, que tal conhecer os melhores rituais para realizar todos os seus desejos e aumentar sua energia, segundo Feng Shui? Confira 7 a seguir, retirados do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

Ritual com balões

Encha a quantidade de balões de acordo com o seu aniversário, todos de cores diferentes. Em cada balão, escreva um desejo com um marcador ou marcador permanente. Em seguida, solte os balões no ar e deixe o vento os levar embora. Imagine que seus desejos se realizam e agradeça ao universo.

Ritual com moedas

Pegue tantas moedas quanto o seu aniversário, de preferência ouro ou prata. Coloque-as em um prato branco e cubra-o com um pano vermelho, que simboliza prosperidade e paixão. Deixe o prato embaixo da cama até o próximo aniversário. As moedas atrairão abundância e sucesso.

Ritual de vela

Acenda uma vela para cada uma das cores do arco-íris, que representam os sete chacras ou centros de energia. Organize as velas em círculo e sente-se no centro. Medite sobre seus propósitos e metas para o novo ano; as velas irão ajudá-lo a equilibrar seus chacras.

Ritual com cristais

Escolha uma pedra espiritual que tenha um significado especial para você. Pode ser ametista, quartzo, turquesa ou qualquer outra. Limpe-a com água e sal e depois carregue-a com a luz solar ou luar. Depois, coloque o cristal no bolso ou use-o como colar. Ele irá protegê-lo.

Acenda uma vela na hora exata em que você nasceu

Outro ritual de velas envolve acender uma exatamente no momento em que você nasceu. Este ritual simboliza a luz que se acendeu em você e que o universo enviou quando veio ao mundo. Ao acender a vela, pense nos seus desejos e seja grato pela sua vida.

Escreva seus desejos para cada mês

Você também pode anotar cada um dos seus desejos para os próximos 12 meses. Este é um ritual que ajuda a manifestar seus desejos e torná-los realidade. Escreva-os no papel e depois queime-os. Em seguida, queime também uma folha de louro todos os meses quando for lua nova.

Jogue uma moeda e uma pedra na água

Este ritual realiza seus desejos e a limpa de más energias. Vá para um lugar onde haja água, como o mar, um rio, um lago ou uma fonte, jogue uma moeda e faça um desejo material. Em seguida, jogue uma pedra e faça um desejo espiritual.