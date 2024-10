Homem sobrevive a ataque de sucuri gigante utilizando técnica inesperada

No Pará, um homem sobreviveu ao ataque de uma sucuri gigante utilizando um técnica inesperada e o caso acabou viralizando nas redes sociais.

Como detalhado pelo site Terra, no registro viral, é possível ver a vítima mordendo a serpente até que consegue se livrar do animal.

O caso aconteceu em Terra Santa, cidade paraense localizada a quase 1 mil km da capital Belém.

Caso impressionante viralizou nas redes sociais

Segundo testemunhas, o homem, que não foi identificado, nadava em um rio da região quando foi atacado pela sucuri gigante.

À medida em que a cobra se enrola no corpo do homem, outras pessoas tentam puxá-la pela cauda para livrar a vítima.

Para se salvar e com uma técnica inesperada, o rapaz morde o animal até que consegue se soltar.

Ainda de acordo com as informações, as testemunhas, então, puxam a serpente e a seguram pela cabeça para controlá-la. Confira o registro impressionante:

