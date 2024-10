Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião para esta primeira quarta do mês

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (2), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

No horóscopo do Tarot, você obteve a carta ‘A Torre’, que indica que nesta fase você terá muita sorte no amor, seja com um novo relacionamento ou até mesmo com um pedido de casamento.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você recebeu a carta ‘O Mundo’, que indica que não deve temer o crescimento profissional. Este será uma fase cheia de surpresas econômicas.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O universo conspira a seu favor, a carta “A Estrela” do tarot é sua melhor aliada e lhe diz que as oportunidades cairão do céu para você: terá mudança de emprego, projetos lucrativos e aumento salarial.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta ‘O Mágico’ revela que será uma fase de poder e conquistas para você. O Tarot também alerta para a importância de ter cuidado com pessoas que invejam o seu sucesso.

