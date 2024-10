Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta primeira quarta do mês

Confira aqui as revelações do tarot, nesta quarta-feira (2), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A “Temperança” é a sua carta do Tarot e revela que é hora de fazer mudanças positivas e crescer profissionalmente, economicamente e amorosamente. Então aproveite.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

No horóscopo do Tarot, você tem a carta “Ás de Paus”, e ela alerta para não se deixar enganar por quem está ao seu redor, e afirma que falta confiança ao seu signo.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

Neste fase a sua carta do Tarot é “A Carruagem” e revela que haverá uma fase postiva, com mudança de emprego ou abrindo seu próprio negócio. No entanto, é importante também ter cuidado com a inveja e o mau-olhado.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

No horóscopo do Tarot você obteve a carta “Roda da Fortuna”, o que revela que será uma fase cheia de abundância e estabilidade emocional.

Texto com informações do site Publimetro