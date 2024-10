4 motivos pelos quais o seu ex-parceiro quer te deixar com ciúmes

Terminar um relacionamento pode ser uma das coisas mais dolorosas desta vida. Significa não ter mais ao seu lado a pessoa com quem você partilhava os altos e baixos da vida, confiava seus medos e inseguranças mais profundas, e fazia planos para o futuro.

ANÚNCIO

No entanto, vale lembrar que virar a página é muito importante, caso o contrário, você estagna. Mas, às vezes, mesmo que queira seguir em frente, seu ex não o faz e tenta encontrar maneiras de chamar sua atenção e deixá-la com ciúmes.

Contudo, por que ele faz essas coisas? Confira a seguir 4 possíveis motivos, retirados do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

Ele se sente sozinho e vazio

Ou ele já se arrependeu do fim do relacionamento ou não sabe como seguir em frente; É possível que seu ex ainda esteja apaixonado, mas não é tanto amor, e sim medo da solidão ou de não encontrar alguém que o faça feliz.

Tem gente que simplesmente não sabe virar a página e se apega, mesmo que não haja mais amor, pois prefere o que é ‘confortável’, o que já conhece, não fazendo esforço ou não tendo que encarar a realidade.

Ele ainda te ama

Outra opção é ele querer deixá-la com ciúmes porque ainda está apaixonado de verdade e quer reatar o relacionamento. Depois de algum tempo separados, ele percebeu que não deveria ter lhe deixado ir.

Ele não está feliz com sua parceira atual

Possivelmente ele já seguiu em frente e existe alguém em seu coração lhe fazendo companhia. No entanto, essa outra pessoa não atende verdadeiramente às suas expectativas. Não é bom comparar, mas de alguma forma ele está fazendo isso, porque valoriza o que agora vivencia com o que teve com você.

ANÚNCIO

Ele quer que vocês sejam ‘amigos com benefícios’

Se o seu ex-parceiro te procura, não precisa ser necessariamente para retomar o relacionamento. Talvez o ciúme venha de um desejo mais apaixonado e ele queira provocar justamente uma relação semelhante, ou seja, que as coisas se tornem ‘amigos com benefícios’.

Ele não quer mais que isso, um relacionamento casual, algo informal, nada de voltar a ser uma unidade, mas apenas ‘se divertir’ e pronto. Então é claro que ele busca a sua reação, mas sem confundi-la com a possibilidade de mais uma vez.