Manicure francesa de cristal: o novo estilo de manicure que chegou para rejuvenescer as mãos aos 40

A manicura francesa nunca sai de moda, mas novos estilos e designs estão constantemente chegando, permitindo que você seja a mais elegante com estas unhas extremamente elegantes.

ANÚNCIO

Agora, chegou um novo estilo chamado francesinha de cristal, que é uma técnica que busca criar um acabamento transparente nas unhas com efeito de vidro, e nas pontas você pode adicionar diferentes designs.

Este tipo de manicure fará com que você pareça muito luxuosa, elegante, e ainda fará com que suas mãos pareçam ter 20 anos quando você tem 40, então mostramos alguns designs.

Francesinha de cristal: o novo estilo de francesinha que chegou para rejuvenescer as mãos aos 40 anos

Manicure francesa dupla de cristal branco

A cor branca é muito delicada e você pode usá-la nesta manicure francesa de cristal com dupla linha.

A ideia é que as unhas luxuosas com acabamento transparente, como vidro, fiquem lindas com uma ponta branca dupla, uma mais grossa e outra mais fina, e pronto, você parecerá elegante, combinará com tudo e rejuvenescerá suas mãos.

Manicure francesa de cristal com pedras

ANÚNCIO

Se quiser algo mais fashion e glamoroso com este tipo de manicure, então pode optar por esta manicure francesa de cristal com pedras nas pontas.

Apenas faça esse efeito em todas as suas unhas e coloque algumas pedras prateadas nas pontas no estilo francês e pronto, você vai ficar espetacular.

Manicure francesa de cristal com brilhos

Outra forma de usar este tipo de manicure com muita classe e elegância é com brilhos nas pontas.

Você tem de usar esta manicure de cristal nas unhas compridas e nas pontas aplicar um verniz com brilhos de qualquer tom e será a mais fashionista e glamorosa.

Francesinha de cristal com foil

Você também pode optar por esta manicura francesa de cristal com foil nas pontas para um acabamento original, elegante e rejuvenescedor.

Você apenas tem que aplicar um pouco deste papel dourado ou prateado nas pontas e terá um design de unhas de vidro ou cristal modernas que combinam com tudo e te farão destacar aos 40.

Manicure francesa de cristal com flores

Outro design bonito e romântico para combinar com esta manicure é com flores nas pontas, e você vai parecer delicada e elegante.

Você pode optar por este design de manicure francesa de cristal, desenhando algumas flores rosa ou brancas nas pontas e pronto, você vai brilhar.