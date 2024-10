Esses são os rituais que você deve fazer para atrair dinheiro na primeira semana de outubro

O começo de um novo mês é sempre o momento perfeito para manifestar abundância e prosperidade, não é mesmo? E uma das formas mais simples de fazer isso é através de rituais.

Isto porque nunca é demais ajudar os cosmos a atrair mais energias positivas e com ela a prosperidade do dinheiro. Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo os rituais que você deve fazer para atrair dinheiro na primeira semana de outubro? Confira 3 a seguir, retirados do portal Nueva Mujer:

1. Acessórios verdes em casa

Para circular as vibrações dentro de casa, será necessário fazer pequenas mudanças, segundo o Feng Shui, para que a economia melhore com o tempo. Coloque pequenos acessórios verdes dentro do seu lar ou até no seu local de trabalho, pois eles acrescentam calor.

No entanto, é essencial que esses locais não estejam saturados de outros objetos. Se possível, deixe os detalhes verdes ocuparem o centro das atenções. Opte também pelo minimalismo.

2. Banhos de dinheiro

Para este ritual, você vai precisar cascas de tangerina, gengibre e água. Em uma panela, coloque dois litros de água quente, as cascas de tangerina e quatro pedaços de gengibre. Espere o líquido ferver e deixe descansar por aproximadamente duas horas. Adicione algumas gotas de bergamota.

Quando estiver frio, tome banho. Primeiro faça como de costume, limpe todo o seu corpo de impurezas e liberte-se de quaisquer energias negativas que possa ter.

Por fim, use a água da fortuna enquanto repete constantemente: “Tenho sorte, a riqueza nunca faltará e hoje o dinheiro virá para mim”. Lembre-se que o mais importante é que você realmente acredite, pois de nada adianta fazê-lo se você não confia no universo para lhe trazer boas notícias.

3. Flores

De acordo com a antiga arte do Feng Shui, os crisântemos são uma das flores que trazem fortuna, pois estão associados à energia do Yang, que regula a capacidade de dar, é dinâmica e muito ativa. E é justamente isso que se busca, que as vibrações se movam para chamar dinheiro.

Então, você vai comprar três crisântemos brancos, laranja e rosa. Primeiro, limpe e organize a casa ou escritório com água com limão. Depois, coloque um crisântemo na frente da porta principal e os outros dois na sala de jantar. Se for para o seu local de trabalho, coloque os três em um único vaso.