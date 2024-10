Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para esta primeira terça do mês

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (1º), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca: É momento de crescimento econômico em todas as formas, é tempo de melhorar para poder estar melhor na sua vida.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

São momentos de amadurecer, de ter coragem de tomar decisões, mas são coisas que vão te dar felicidade. O alerta também fica: Não se meta em problemas que não são seus.

Clique aqui para seguir notícias do Metro Wolrd News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

ANÚNCIO

O tarot de hoje destaca a importância de não ficar remoendo as coisas do passado e de encerrar ciclos. Isso é fundamental para construir um futuro de sucesso.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot de hoje para o signo de Peixe fala sobre o cuidado de não revelar seus planos a terceiros. É essencial ser discreto para evitar a inveja de pessoas próximas.

Texto com informações do site México AS