4 looks com saias evasê que você deve usar se quiser disfarçar as gordurinhas e parecer esbelta

Este tipo de saias são elegantes e ajudam a disfarçar as gordurinhas

As saias tipo A se tornaram as favoritas deste 2024, não só pela sua elegância e conforto, mas também pelo seu grande benefício.

E é que este tipo de saia é caracterizada por ser ajustada na cintura e alargar-se para a parte inferior, permitindo esconder ou disfarçar qualquer gordurinha e fazendo você parecer esbelta e estilizada.

Pode chegar até aos joelhos, ou mais abaixo, dependendo do modelo que se escolher, e te mostramos algumas roupas para que use e se destaque.

4 looks com saias evasê que você deve usar se quiser disfarçar pneuzinhos e parecer esbelta

Saia tipo A com camisa e saltos altos

Se quiser parecer elegante e disfarçar qualquer dobrinha, você pode usar este tipo de saia A com uma camisa branca que você coloque por dentro.

Esta combinação nunca falha e, além disso, use este traje com stilettos para parecer mais alta e elegante, e adicione uma bolsa chique e acessórios que elevem ainda mais o visual.

Saia tipo A com suéter e alpargatas

Você também pode usar uma saia em formato A e combiná-la com uma camisola para um visual mais chique e confortável, mas ainda assim muito elegante.

Complemente este visual com um par de alpargatas para um look elegante e chique, e adicione acessórios como uma bandana ou chapéu para se destacar.

Saia tipo A com camiseta e tênis

Se quiser um visual mais confortável e moderno, você pode usar uma saia tipo A com uma camiseta que você coloque por dentro.

Também use este visual com tênis brancos e uma bolsa lateral, e claro, adicione joias e acessórios que complementem este visual.

Saia evasê com camisa jeans e saltos altos

Você também pode criar um look muito elegante e favorecedor com uma saia tipo A, combinando-a com uma camisa de jeans.

Complemente este visual com saltos altos nude ou transparentes para que você seja a mais elegante e destacada, e também para disfarçar qualquer gordurinha que você possa ter.

Saia tipo A com body e botas maxi

Num outro visual sofisticado e com muito estilo, você pode usar uma saia em forma de A com um body, seja de mangas compridas, curtas, ou com algum tipo de decote sexy e delicado.

Você pode complementar este visual com maxi botas pretas que te façam parecer moderna, delicada e chique.