O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Nova Visão

É bem possível que exista um renascimento comece a movimentar o seu ser. Não tenha medo de ser transformado, pois o universo irá colocar mudanças e respostas necessárias em seu caminho. Compreenda as dualidades e entenda as exigências!

Virgem – Carta da Percepção

O inconsciente está comunicando uma verdade que você tem se recusado a aceitar. É hora de ser forte para compreender essa questão e para poder assim sair de dúvidas, perturbações e ansiedades. O véu da ilusão está sendo rompido para o seu despertar e evolução.

Libra – Carta da Inocência

A idade dos seus olhos não importa, o que realmente fará a diferença é o seu poder de olhar a vida ao redor com amor e inocência. Por mais que já tenha ultrapassado muitas dificuldades, é o momento de continuar nutrindo a pureza de ser feliz e de se abrir as experiências, se soltando para desfrutar dos detalhes da vida.

Escorpião – Carta da Transformação

É momento de ter em suas mãos a espada para a lutar e se permitir trocar de pele como as serpentes para renascer ainda mais forte. Mantenha-se com energia para ir em busca dos objetivos e mudanças, mas também se abra para ser receptivo com aquilo que pode chegar de forma inesperada. Movimentos importantes chegam para ajudar na evolução.