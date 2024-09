O que é a regra 3/3/50 para perder peso e melhorar a alimentação, segundo endocrinologistas?

Para nos sentirmos saudáveis e em harmonia com nosso corpo, não é necessário nos submeter a dietas rigorosas, mas sim adotar hábitos alimentares equilibrados e conscientes, que nos permitam perder peso gradualmente, como acontece com a regra 3/3/50.

A especialista em hábitos anti-inflamatórios, a endocrinologista Montse Prados, contou à Telva que é um novo método que permite melhorar nossa alimentação e escapar do temido efeito rebote.

Recomenda-se consumir pelo menos três porções de frutas e duas porções de vegetais por dia (Freepik)

Qual é a regra 3/3/50 para perder peso?

De acordo com Prados, a regra 3/3/50 baseia-se na incorporação de três grupos alimentares-chave em nossa dieta diária: proteínas, gorduras e vegetais. Estes alimentos são fundamentais para combater a inflamação crônica de baixo grau e melhorar nossa saúde em geral.

Em primeiro lugar, a regra nos indica consumir proteínas três vezes ao dia, enfatizando a importância de optar por proteínas de alta qualidade e em quantidades adequadas para favorecer a regeneração e o crescimento muscular. Tanto as proteínas de origem animal quanto as de origem vegetal fornecem aminoácidos essenciais para nosso organismo.

No que diz respeito às gorduras, a regra 3/3/50 recomenda incluí-las em nossa alimentação três vezes ao dia, representando aproximadamente 30% das calorias totais diárias. As fontes de gorduras saudáveis recomendadas são o azeite de oliva virgem, as nozes e amêndoas e laticínios integrais.

A regra 3/3/50 baseia-se na incorporação de três grupos alimentares principais na nossa alimentação diária: proteínas, gorduras e vegetais Freepik

Por último estão os vegetais, sugerindo que metade da nossa ingestão diária seja composta por eles. Recomenda-se consumir pelo menos três porções de frutas e duas porções de verduras por dia para obter fibras, esteróis, polifenóis e vitaminas essenciais que contribuem para a saúde celular e o bem-estar geral.

Alguns exemplos de alimentos recomendados dentro da regra 3/3/50 incluem laranjas, kiwis, brócolis, pimentões, tangerinas, cenouras, abóboras, batatas, batatas-doces e beterrabas, todos ricos em nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo.