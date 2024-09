Ciência apresenta 9 práticas para se conectar com o amor da sua vida

É muito fácil deixar o relacionamento amoroso cair na rotina, especialmente quando a criatividade de manter a chama acesa se esgota. No entanto, se trata de um grande erro deixar as coisas como estão, haja vista a necessidade de se reinventar para a manutenção do casal.

ANÚNCIO

No processo, a conexão do casal pode acabar se perdendo. Para isso não acontecer, existem algumas formas de manter a ligação. Em qualquer tipo de relacionamento, é necessário haver uma troca de ações e reações no dia a dia, fortalecendo ainda mais o nível de intimidade construído entre uma dupla ou um grupo de pessoas.

Os relacionamentos precisam de atenção, respeito, interação e muitas outras características necessárias para a construção de algo sólido e consistente. É importante ressaltar que cada ser humano age de um modo diferente e experimenta suas conexões de um modo bem particular. Procurar entendê-las (e ser entendido) é um passo importante, haja vista a reciprocidade.

Ciência apresenta 9 práticas para se conectar com o amor da sua vida

O psicólogo Dave Smallen explicou, em um artigo ao portal Psychology Today, sobre como as conexões podem ser vivenciadas. O especialista trouxe uma gama de possibilidades apoiadas em pesquisas, visando o auxílio nesta questão.

“Não existe uma maneira única de experimentar momentos de conexão social. Em vez disso, podemos pensar nessas diferentes formas de conexão como ferramentas em nosso kit de ferramentas sociais que podem ser mais úteis em determinadas situações ou com determinadas pessoas”, diz o psicólogo Dave Smallen. “Algumas dessas nove maneiras de se conectar parecem bastante óbvias - mas como interagimos pode ser tão habitual que é difícil descrever para nós mesmos e para os outros as maneiras pelas quais tendemos (ou preferimos) experimentar a conexão na vida diária.”

Confira as dicas do especialista: