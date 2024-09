Seu parceiro dorme com você, mas não te beija nem conversa como antes? Saiba o que isso significa

Quando as coisas mudam em um relacionamento, você sempre se pergunta porquê, se algo está errado, se o amor acabou, especialmente quando seu parceiro dorme com você, mas não te beija ou fala com você.

Os pensamentos pioram quando você sabe que antes ele fazia isso e antes de dormir ele te beijava e conversava com você, mas agora ele simplesmente deita e dorme.

Existem diferentes razões pelas quais isso pode acontecer e o que significa em um relacionamento, e aqui explicamos para você.

Seu parceiro dorme com você, mas não te beija nem conversa como antes? Veja o que isso significa

O fato de o seu parceiro dormir com você, mas ter mudado muito, ao ponto de não te beijar ou falar contigo como antes, pode ter vários significados.

Já não sente o mesmo amor de antes

Um deles é que ele já não vê em você a mesma mulher de antes, não sente o mesmo carinho ou amor, e não tem motivação ou desejo de ter o mesmo comportamento de antes.

Isso não significa que ele está te traindo, simplesmente não sente mais o mesmo por você, como dizem, a chama se apagou e ele não sabe como reacendê-la, então é pertinente que conversem sobre isso.

Ele está estressado e preocupado, o que o afeta

Outro significado, e um dos mais comuns, é que não tem nada a ver contigo, mas sim que problemas familiares, de trabalho ou algum outro problema estão afetando-o tanto ao ponto de ele se sentir cansado e não querer te preocupar, por isso ele não fala contigo e não tem a mesma atitude de antes.

Eles discutem muito

Outra razão pela qual isso pode acontecer é porque discutem muito e estão cercados pela negatividade, o que faz com que ele não se sinta motivado a falar com você ou te beijar ao dormir.

Se for o caso, também é muito oportuno que falem sobre isso e tentem resolver, inclusive, se desejam salvar o relacionamento, devem procurar ajuda e ir à terapia.

Seja qual for o significado ou a razão, o importante é que você expresse como se sente e cheguem a um acordo para que tudo volte a ser como antes, ou se o amor já acabou, então terminem a relação. Em conclusão, o que for melhor e mais saudável para ambos.