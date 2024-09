O que é o clipping, a técnica viral para conseguir cachos perfeitos facilmente em cabelos ondulados

O clipping tornou-se uma técnica muito popular entre aqueles que desejam maximizar o volume e a definição de seus cachos, pois não só realça a beleza natural das ondas, mas também oferece uma solução prática e eficaz para alcançar um estilo fresco e vibrante.

O clipping para cabelos cacheados é uma técnica em que se prendem seções do cabelo ao couro cabeludo para dar mais definição aos cachos

De acordo com a Vanidades, o clipping é um método que envolve o uso de presilhas ou clipes no cabelo, especificamente para levantar as raízes enquanto o cabelo está úmido. Esse processo ajuda a criar cachos com mais volume e movimento, evitando que se achatem.

O clipping se apresenta como uma alternativa aos produtos que podem deixar resíduos ou afinar o cabelo | Freepik

É especialmente eficaz para aqueles que têm cachos naturais ou aqueles que procuram melhorar a textura das ondas sem recorrer muito às ferramentas de calor que danificam o cabelo. Isso é especialmente útil para quem tem problemas com raízes planas ou falta de volume no topo da cabeça. Ao secar o cabelo com as raízes elevadas, os cachos não apenas parecem mais volumosos, mas também permanecem bem formados e separados.

Depois de lavar o cabelo e aplicar produtos de definição, como cremes, géis ou espumas, é preciso colocar os clipes nas raízes de cada seção de cabelo. É recomendável focar nas áreas onde deseja aumentar o volume. Conforme o cabelo seca, os clipes mantêm as raízes levantadas, permitindo que os cachos adquiram uma forma mais redonda e natural.

O clipping é especialmente útil para quem tem problemas com raízes planas ou falta de volume | (Instagram)

Além disso, o corte em camadas é apresentado como uma alternativa aos produtos que podem deixar resíduos ou embaraçar o cabelo. Ao utilizar esta técnica, você pode desfrutar de cachos espetaculares e saudáveis, sem a necessidade de recorrer a uma grande quantidade de produtos.

O melhor de tudo é que é uma técnica acessível e econômica. Você só precisa de algumas pinças e um pouco de prática para dominá-la. Não requer ferramentas caras ou tratamentos complicados.