Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (26)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (26), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta “O Mundo” apareceu no seu tarot e destaca que você tem o poder de criar a realidade que deseja. Com seu espírito aventureiro e otimismo, você pode alcançar qualquer coisa que desejar.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O universo te empurra para frente e a carta “A Carruagem” do tarot de hojoe anuncia grandes conquistas e sucessos muito em breve.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta “O Julgamento” aconselha você a se conectar com sua intuição e confiar em seus guias espirituais. Você viverá um renascimento e uma nova etapa em sua vida, é hora de deixar para trás tudo que te limita, se abrir para novas experiências.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O universo ilumina você com sua luz mais brilhante e a carta “O Sol” do tarot anuncia um período de grande sucesso como nunca antes que lhe permitirá deixar sua marca no mundo.

Texto com informações do site Publimetro