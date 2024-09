Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (26)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (26), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

No seu horóscopo de tarot aparece com destaque a carta “Amantes”, que prevê dias positivos de novo amor e totalmente apaixonado.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

No seu horóscopo do tarot você tem a carta “Diabo”, então é hora de se libertar do estresse que não te deixa viver em paz. Tome decisões firmes, não tenha medo do que os outros dizem, permaneça igualmente original em sua vida.

Clique aqui para seguir notícias do Metro World News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples e rápida

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

ANÚNCIO

O tarot destaca que seu relacionamento passa por um momento delicado, a carta “Temperança” recomenda você ao equilíbrio entre suas emoções e as do seu parceiro, não tenha medo de expressar seus sentimentos e buscar soluções juntos, e lembre-se que o amor se constrói no dia a dia.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta “O Mágico” do tarot lembra que você é um ser poderoso e que está no controle do seu destino, confie na sua intuição e tome decisões sábias.

Texto com informações do site Publimetro