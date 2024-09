As blusas boêmias e românticas com jeans estão em alta nesta temporada para um visual elegante

A tendência boêmia está em alta nesta temporada, com blusas vaporosas e românticas ideais para combinar com jeans e parecer elegante

‘O boho voltou’ foi o slogan que a designer Chemana Kamali usou para lançar sua coleção outono-inverno da Chloé. Grandes casas de moda estão aderindo a essa linha e mostraram o seu próprio estilo para parecerem confortáveis, mas elegantes nesta temporada, onde, além disso, as calças jeans são as grandes aliadas.

O boho chic é uma moda muito versátil e, acima de tudo, inclusiva, pois uma de suas grandes vantagens é que se adapta a qualquer tipo de corpo, destacando o mais atraente. Além disso, devido às roupas serem soltas e feitas de tecidos leves, oferecem muito conforto, especialmente quando usadas no dia a dia.

Apesar de poder ser um pouco descontraído, este estilo também traz muita sobriedade, pois mistura elementos boêmios com toques modernos e atraentes, alcançando um equilíbrio entre casual e refinado.

Blusas românticas e fluidas

De acordo com a revista especializada em moda, Glamour, as blusas de guipir, com corte reto e babados delicados que adicionam movimento, também com gola camiseira ou mangas longas com babados nas extremidades, são uma excelente alternativa.

O romantismo também chega com blusas com laços no pescoço, ou aquelas que são oversized em chiffon. Também se pode optar por aquelas que têm bordados florais, aplicações de miçangas e detalhes em renda de algodão. Enquanto as blusas com bordados perfurados e gola alta proporcionam muita elegância.

As camisas com mangas compridas bufantes são muito delicadas, minimalistas e sofisticadas. Todas elas podem ser combinadas com diferentes tipos de jeans: skinny, de perna larga, retos e boyfriend, entre outros. Aqui estão algumas maneiras de usá-las:

Calça skinny com blusa boêmia bordada

Uma blusa com detalhes bordados e mangas longas fluidas combina perfeitamente com jeans justos, equilibrando o visual com o volume da parte de cima. Adicione sandálias ou botins para um toque chique e descontraído.

Calça jeans boyfriend com blusa romântica de renda

A camisa de renda com detalhes delicados complementa perfeitamente um jeans estilo boyfriend. Você pode adicionar saltos ou sapatilhas para um visual feminino e confortável.

Calças de cintura alta com blusa vaporosa de mangas largas

As blusas com mangas flare ou estilo sino com jeans de cintura alta vão ajustar a silhueta e realçar a cintura. Um cinto largo pode adicionar definição ao visual.

Calças jeans desbotadas com blusa romântica de gola alta

Uma blusa romântica de gola alta com detalhes franzidos ou babados pode ser combinada com jeans desbotados para um contraste interessante entre o feminino e o casual. Adicione tênis ou mules para dar um toque moderno.

Calças de ganga de boca de sino com blusa boho de ombros descobertos

Este visual evoca um estilo dos anos setenta, com uma blusa de ombros de fora e calças boca de sino. Adicione sandálias plataforma ou saltos grossos para completar o estilo boêmio.