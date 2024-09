Adeus delineado preto! A cor vinho é a tendência e é assim que você pode usá-la para realçar seu olhar aos 40

O delineado preto tem sido uma tendência por muitos anos, mas agora está sendo substituído pelo delineado em tom de vinho.

Esta cor favorece as mulheres de todas as idades, especialmente aos 40 anos, pois ajuda a realçar o olhar e a tirar anos de cima.

Este tom dará um look audaz e elegante à sua maquiagem, trazendo dimensão aos seus olhos e ao seu olhar, especialmente se tiver olhos castanhos.

Adeus delineado preto! A cor vinho é a tendência e assim você pode usá-la para realçar seu olhar aos 40

Se quiser destacar com sua maquiagem e um delineado espetacular aos 40 em tom de vinho, é importante aplicar uma base neutra, ou seja, aplique uma sombra de olhos neutra para não ofuscar o delineado.

Além disso, aplique uma camada dupla deste delineador neste tom para intensificar o efeito em seus olhos e seu olhar, alcançando um resultado melhor e mais moderno e chique.

E também é importante que você combine o delineado vinho com um dourado ou bronze para destacar ainda mais e será o complemento perfeito, se desejar, se não, você pode usá-lo sozinho e estará pronto.

Complemente esta maquiagem com rímel transparente para realçar seus cílios e dar um olhar ainda mais radiante, jovem e intenso, e você pode usar um batom nude ou marrom, que combine perfeitamente.

Por outro lado, se quiser destacar os seus 40 anos, pode usar vários tipos de delineados nesta cor de vinho, como estes:

Olhos de gato delineados

Este delineado nunca sai de moda e favorece qualquer tipo de maquiagem, realçando o olhar.

Para fazer isso, você deve começar a linha a partir do canto interno do olho e aumentar a espessura pela metade até chegar a um pequeno rabo para cima, e você vai parecer ter 20 anos.

Double lining

Para este delineado mais ousado em tom de vinho, você deve fazer duas linhas, uma na pálpebra superior e outra na inferior.

A ideia é que, ao chegar ao canto do olho, as duas linhas não se juntem e pronto, você ficará espetacular com esse tom.

Delineado com glitter

Se você quer um delineado muito glamoroso, então pode optar por um com glitter, que é muito simples, basta desenhar uma linha em tom preto na pálpebra superior e torná-la mais grossa no canto externo do olho.

E por cima, aplique um delineado fino com glitter, seja dourado, em tom terroso, ou qualquer tom que combine com o vinho.