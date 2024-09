Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (25)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (25), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje destaca que você não precisa comprar amor ou amizade, então tenha isto de forma muito clara. De forma positiva, uma recompensa está chegando muito em breve.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Alguém da sua família pode estar procurando você em busca de dinheiro. O tarot destaca que você é o pilar, sendo importante ajudar dentro do possível e não virar as costas.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O dinheiro continuará chegando até você, mas é importante investir em si mesmo. O tarot também destaca que um novo amor está a caminho.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Novos amores estão chegando em breve. O tarot também destaca uma fase de abundância que se aproxima. Além disso, é necessário esquecer as pessoas tóxicas que estão em sua vida.

