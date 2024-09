Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (24)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (24), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje destaca que você está em uma fase de crescimento econômico em diversos aspectos. No entanto, é preciso muito empenho em se aprimorar para que sua vida continue melhorando.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Não se meta em problemas que não são seus. Cuidado com fofocas e intrigas, preste atenção no que você fala e para quem fala. O tarot também destaca que será uma semana de conhecer novos amores.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Deus lhe concederá o milagre que você tanto espera, então peça por ele. Continue se exercitando e mantenha uma rotina de sono adequada. O tarot de hoje destaca que é essencial cultivar o amor próprio.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Deixe de lado o ciúme. As bênçãos estarão com você, então cada mudança que você fizer dará certo. Não revele suas coisas aos demais, seja mais discreto.

Texto com informações do site México AS