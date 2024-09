O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Transformação

Momento de estar disposto a aproveitar todas as suas habilidades e se abrir para as mudanças com coragem. A metamorfose pode fazer você muito mais forte e é hora de aceitar que o seu coração está o guiando para um novo caminho; saiba pensar e sentir.

Virgem – Carta da Nova Visão

É momento de entender que a vida sempre dará mais de uma direção e cabe a cada um saber qual é a melhor para você. Não tenha medo de visualizar novos objetivos e trajetórias, pois sua perspectiva agora para por um amadurecimento muito importante.

Libra – Carta do Valor

Momento de entender que tentativas e descobertas nem sempre acontecem repentinamente, pois algumas delas são longas e exigem forca e sacrifício para darem efeito. Algo melhor só nascerá quando houver valentia, superação e crença nos próprios sonhos, siga em frente.

Escorpião – Carta das Vidas Passadas

Aceite que muitas das coisas que sabe ou viveu agora, podem ter uma origem no passado. Tente analisar e compreender mais das suas raízes, fazendo um mergulho profundo em sua essência para compreender melhor seu caminho.