Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 27 de setembro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Você é vencedor por natureza, mas deve se livrar dos vícios e das más amizades; tome consciência do que você deseja para si mesmo, pois é hora de amadurecer.

Às vezes você tem medo de expressar o que sente, o que o leva a suportar coisas que não deseja. O melhor que você pode fazer é agradar a si mesmo e não carregar os problemas dos outros.

É hora de voltar a estudar e não se negar a mudanças, pois irão movimentar todas as energias positivas e receber abundância.

Semana de possíveis conflitos com seu parceiro, tenha paciência. Novas paixões para os solteiros. Esqueça o medo e faça mudanças radicais. Experimente fazer exercícios, viajar ou mudar de lugar.

Virgem

ANÚNCIO

É hora de movimentar energias positivas, mudar seu ambiente de trabalho, abrir um negócio ou mudar de casa. Não duvide, o seu triunfo está predestinado.

Semana de muito trabalho e novos projetos. O amor incondicional entrará em sua vida, é a sua hora de estar como casal. Uma viagem.

Não se esqueça de fazer todos os pagamentos pendentes e melhorar suas finanças. Não dê importância ao que dizem sobre você, seu signo desperta muita inveja.

Tome decisões firmes, não tenha medo do que os outros dizem, permaneça igualmente autêntico em sua vida. A chegada de um dinheiro inesperado o deixará muito feliz.

Libra

O universo tem grandes surpresas reservadas para você esta semana. É hora de colocar as suas necessidades em primeiro lugar, você está sempre atento aos outros, mas deve lembrar que o seu bem-estar é essencial.

Cuidado com as dívidas, é preciso ser prudente e pagar em dia para evitar problemas. Uma viagem turbulenta está nos seus planos. Não se esqueça de cuidar da sua saúde, principalmente do estômago e intestinos.

Pratique atividades que relaxem e ajudem você a se conectar mais com a sua intuição e desejos internos.

Escorpião

Prepare-se para um novo começo, você está prestes a iniciar um novo capítulo em sua vida, abrace-o com entusiasmo e confiança, pois com sua força e determinação você tem o poder de criar a realidade que deseja.

Um amor do passado poderá reaparecer em sua vida e o melhor é fechar ciclos e caminhar em direção a novas experiências, então não se apegue ao passado, pois o futuro reserva grandes surpresas para você.

A estabilidade econômica que você almeja está ao seu alcance, tome as rédeas da sua vida profissional e demonstre sua liderança, você é capaz de realizar grandes coisas.