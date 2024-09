Está buscando algo mais fresco e leve? 5 alternativas de colônias para mulheres que realçam sua beleza

As colônias para mulheres são uma opção ideal para aquelas que desejam realçar sua beleza com um aroma fresco e cativante. Ao contrário dos perfumes, as colônias oferecem uma concentração mais baixa de óleos essenciais misturados com extratos, álcool e água, tornando-as uma opção leve e refrescante para uso diário.

5 alternativas de perfumes para mulheres para variar com suas fragrâncias

Escada Brisa Cubana

De acordo com a Elle, é uma das melhores alternativas porque é composto por notas cítricas vibrantes, tornando-o elegante e envolvente para qualquer ocasião. A frescura do óleo de hortelã-pimenta adiciona um toque aromático e revitalizante a esta fragrância única.

Gotas Frescas do Instituto Espanhol

Da mesma forma, recomendam este aroma cítrico, com notas suaves de flores e almíscar, ideal para a primavera e o verão. Suas notas de limão, tangerina e bergamota combinam-se com lavanda, alecrim, sálvia e almíscar floral, deixando na pele uma sensação refrescante e agradável durante todo o ano.

Bontibú Eau de Toilette

Apesar de sua aparência infantil com um urso no frasco, esta fragrância conquistou muitos com seu aroma único e viciante. "Baixa em álcool, evoca o fresco aroma do algodão e a pureza do talco", descrevem em seu site oficial.

Yanbal Soy Glow

Da mesma forma, o meio especializado destaca Yanbal Soy Glow como uma das melhores colônias para mulheres, uma fragrância frutal floral que combina maçã silvestre, goiaba e flor borboleta para o dia a dia. Seu acabamento brilhante dá um toque especial inspirado na tendência unicórnio.

Água de Colônia La Chinata

Com uma fragrância floral e cítrica fresca, a Água de Colônia La Chinata é uma opção muito especial que combina a frescura da flor de oliveira e do limão com a suavidade do jasmim e das sementes de Angélica. Com a elegância da madeira de Guaiaco e um toque tropical, fará você se sentir sofisticada.