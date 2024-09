Melhor que as botas de cowboy? Use as botas ‘equestres’ de forma elegante pelo resto de 2024

Estamos na reta final do verão e já se respira quase o ambiente do primavera, esta é a razão pela qual o mundo da moda passou por outra reviravolta, e desta vez, tomou como referência os Jogos Olímpicos de Paris para os looks do streetstyle, e nada como a equitação e o majestoso cenário do Palácio de Versalhes.

Na temporada anterior, as botas de cowboy se tornaram as grandes protagonistas, nesta primavera se transformam para dar lugar à elegância das botas de equitação, aquelas que adquiriram um novo fôlego e maior popularidade após o término dos Jogos Olímpicos de Paris, que foram uma grande inspiração no mundo da moda para se transferirem para o nosso guarda-roupa.

Botas Equestres (Pinterest)

É por isso que sites especializados em moda como a Vogue preveem o sucesso dessas botas que, em algum momento, foram as favoritas das mulheres e este ano estão de volta para reivindicar um lugar dentro das tendências que em 2024 têm se inclinado por tudo o que grita sofisticação, sobriedade e luxo, guiadas por tendências como o old money e o grandpa style, até o já famoso, demure.

As botas de cano alto serão um sucesso nesta temporada

A temporada de primavera está prestes a começar, esta é a razão pela qual as primeiras tendências começam a aparecer apenas alguns dias antes do seu início, entre os primeiros estilos que prometem ser um sucesso estão o uso da cor bordô ou grená, mas isso não é tudo, pois quando se fala em tendências de calçados, são as botas de equitação que prometem arrasar nesta primavera.

Antes dos Jogos Olímpicos de Paris, Gigi Hadid e Kendall Jenner desfilaram a cavalo no Vogue World 2024, posteriormente, Hermès apresentou sua coleção equestre na qual incluíram estas famosas botas, que hoje, prometem ser as protagonistas da primavera.

As botas de equitação se caracterizam por ter um estilo semelhante ao usado pelos cavaleiros para montar a cavalo, seu design é de sola plana e cano alto, e sua composição é de couro, podendo variar de preto a marrom.

Botas equestres Pinterest (Pinterest)

Como usar botas de equitação?

Este tipo de calçado brilha por sua característica atemporal, podendo ser usado em qualquer época do ano. Além disso, é um design que se adapta perfeitamente ao estilo do luxo discreto, gritando sofisticação e elegância a cada passo que você dá.

Botas de equitação com camisa ou blazer

Aqui estão dois looks que se adaptam perfeitamente para estilos como o luxo discreto e o dinheiro antigo, o primeiro deles aposta no uso de cores como o branco e bege, somado ao marrom. Por outro lado, temos a versão perfeita para o escritório, com um blazer azul-marinho combinado com peças pretas, como calças skinny e botas de equitação.

Botas equestres Pinterest (Pinterest)

Botas de equitação com suéter

Se procuras um look casual, então escolhe um conjunto de jeans escuros ou pretos com botas de equitação e uma camisola ou cardigan, dá cor com botas de equitação pretas ou castanhas, é o conjunto perfeito para uma saída em que procure conforto.

Botas Pinterest (Pinterest)

Botas de equitação com forro

Um conjunto glamoroso digno da realeza é composto pelo uso de estampas e combinações de cores. O primeiro conjunto consiste em uma camisa lisa azul claro, blazer azul-marinho, calças brancas e a combinação de botas e cinto marrom. Para o outro visual, um casaco ou blazer xadrez marrom combinado com botas do mesmo tom e calças pretas, às quais foram adicionadas apenas luvas de couro, adicionam sofisticação ao seu visual.