Mãe defende o estilo de criação do seu bebê: deixa-o dormir no chuveiro

Uma mãe de primeira viagem de 25 anos, conhecida no TikTok como Molina, gerou debate depois de compartilhar uma dica de viagem incomum: fazer com que seu bebê de 5 meses durma no chuveiro quando estão de férias. Em uma entrevista exclusiva com a PEOPLE, Molina explicou a filosofia por trás dessa prática pouco convencional e como a ideia surgiu. Tudo começou durante uma viagem ao México em agosto, quando seu filho Ezra não conseguia dormir bem no berço ao lado da cama em sua acomodação.

"Sabe-se que estão a dois passos de distância, então eles vão acordar constantemente pedindo leite", explicou Molina, referindo-se à sua experiência como mãe que amamenta. Inspirada por sua cunhada, mãe de quatro filhos, Molina decidiu tentar uma alternativa criativa: colocar o berço no chuveiro do banheiro, que era o único espaço disponível.

A mãe defende o estilo de criação de seu bebê: Ela o deixa dormir no chuveiro.

Surpreendentemente, o bebê dormiu a noite toda. Desde então, Molina usou essa técnica quatro vezes, esclarecendo que só recorre ao chuveiro como "quarto" quando estão viajando. Em casa, quando têm convidados, opta por colocar o berço no armário para criar um espaço separado para Ezra. "É outra alternativa para criar seu próprio quarto", explicou.

Uma das maiores perguntas que Molina recebe sobre essa tática é se o bebê sabe que está dormindo em um banheiro. "Ele só sabe que é um quarto com uma porta e completamente escuro. Não tem ideia de que é um banheiro", garantiu. Também perguntam se o bebê acorda se alguém precisa usar o banheiro no meio da noite. Molina e seu marido resolveram esse detalhe usando a cortina do chuveiro para cobrir o berço, o que impede que o bebê acorde.

Apesar da eficácia do seu método, Molina tem recebido reações mistas nas redes sociais. Alguns comentários expressam preocupação com problemas como mofo ou o risco de o chuveiro ser ativado acidentalmente. No entanto, Molina não compartilha desses medos. "Não vivo com essa mentalidade de medo como mãe", afirmou.

“Cada um tem seu próprio estilo de criação, e como pais, fazemos o que acreditamos ser o melhor para nossos filhos”, disse. O objetivo de Molina ao compartilhar sua dica no TikTok é dar esperança aos pais que viajam com crianças, encorajando-os a aproveitar as viagens sem se preocuparem com a falta de sono. Sua mensagem principal é clara: “Funciona... Não acreditam em mim, mas funciona”.