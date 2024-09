6 looks elegantes com blazer branco que vão te inspirar a dar um toque diferente ao seu visual

A paleta de cores deste ano foi composta por cores neutras, branco, preto, cinza, bege, tudo com uma estética minimalista que grita luxo e sofisticação, resultando em alguns dos looks mais bem cuidados dos últimos anos que, em sua elegância, também ajudam a realçar a beleza natural.

E, caso ainda não tenha notado, o blazer branco começou a se tornar um dos favoritos das mulheres, tornando-se uma peça básica no guarda-roupa das mulheres dinamarquesas desde o início do ano, sendo usado por mulheres de Copenhague e Nova York, chegando aos guarda-roupas da realeza e de celebridades como Blake Lively, Gisele Bündchen, Eva Longoria e Victoria Beckham.

Blazer branco Pinterest (Pinterest)

Foram grandes marcas de moda como Schiaparelli e Chloé que proclamaram seu sucesso para a temporada de primavera/verão de 2024, mas mesmo que esta época esteja chegando ao fim em algumas partes do mundo, é um fato que ela permanecerá como uma peça fundamental para brilhar com seu próximo visual, pelo resto do ano.

O blazer branco será sua nova peça básica pelo resto do ano

O blazer branco e na verdade qualquer peça superior desta cor será uma das mais populares este ano, seguindo uma das estéticas que designers como Coco Chanel elevaram ao mais alto nível.

Durante anos, esta cor foi considerada um símbolo de poder aquisitivo, já que as roupas brancas, devido à dificuldade de manter a pureza e limpeza necessárias, só podiam ser compradas pelas pessoas mais ricas e, embora isso já tenha mudado, essa cor ainda reflete um toque sofisticado digno do estilo de luxo discreto, que propõe uma estética minimalista com atenção aos detalhes.

Blazer branco Pinterest (Pinterest)

Como usar um blazer branco?

Se também gostaria de adicionar esta peça ao seu guarda-roupa, aqui estão alguns looks que podem servir de inspiração. O melhor de tudo é que, independentemente da estação, esta é uma das peças que se adaptam perfeitamente a qualquer estilo, é versátil e sofisticada. Portanto, não hesite em adicioná-la ao seu estilo da próxima vez que quiser destacar o seu visual.

Considere usar um blazer branco da próxima vez que quiser que seu visual pareça caro e elegante, você perceberá que não é necessário usar a cor preta para algo sofisticado, também pode experimentar com outras cores neutras para obter o mesmo resultado, sem optar pelo básico.

Blazer branco de forma elegante

Se estiver procurando um visual elegante, deixe o preto de lado e aposte em um look totalmente branco que inclua um blazer branco com alguns detalhes e combine com calças de alfaiataria, finalizando com sandálias de salto alto. Por outro lado, se não gosta de looks monocromáticos, crie um contraste com o preto, use um penteado com o cabelo preso e inclua joias douradas.

Blazer branco Pinterest (Pinterest)

Blazer branco para um visual casual

Os looks casuais ficam melhores com blazers brancos, são elegantes e uma ideia fresca e moderna para o seu próximo visual, combine-os com jeans e tênis para ficar confortável em qualquer lugar, complemente com uma camiseta estampada ou com alguma frase, adicione uma bolsa pequena e estará pronta.

Blazer branco Pinterest (Pinterest)

Blazer branco com um toque glamoroso

Esta é talvez a nossa parte favorita, pois o branco é tudo menos aborrecido. Se gosta de looks que se destaquem onde quer que vá, então combine-o com peças como saias de cetim ou vestidos. Pode adicionar alguns detalhes como este laço cor-de-rosa e uma pequena mala amarela, tornando-o uma opção perfeita para um evento formal.