Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 20 a 22 de setembro de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Não se deixe abalar por fofocas ou por situações que você não pode controlar. Hora de se manter firme e forte, sabendo se proteger.

Mantenha seus ambientes limpos e organizados para afastar energias negativas. Quem divide o lar deve evitar brigas por ciúme e ter em mente que o ponto forte de um relacionamento é a confiança.

Chance de encontrar pessoas compatíveis para estabelecer um relacionamento amoroso e iniciar projetos importantes.

Virgem

Momento de reinventar! Retire da sua vida tudo de estagnado e não faz bem, pois essa liberdade trará coisas novas e positivas.

Viagem. Não seja mais tão complicado no amor e deixe-se amar. Os solteiros podem encontrar uma conexão com muita intensidade e sintonia.

Cuide mais da saúde física e mental. Seja discreto com seus gastos e com as coisas boas que podem causar inveja nos outros.

Libra

Sorte e ganhos que podem trazer muita felicidade. Finalizações daquilo que tomava seu tempo e colheita de resultados.

Convites e uma viagem que pode acontecer em breve. Se afaste de problemas e fofocas, principalmente em seu trabalho; a vida pessoal deve ser mantida mais fechada.

Não espere o que não virá e corra atrás dos sucessos que deixam a vida mais bela. Ao passar tempo com pessoas amadas, as energias se renovam.

Escorpião

Energias em mudança e é preciso se manter positiva. Uma nova proposta ou mudança de trabalho.

Um ex pode tentar voltar, mas chegou a hora de finalizar esse ciclo e ficar em paz. Um novo amor surge e pode ser intenso. Cuidado para confiar rapidamente nas pessoas que acabou de conhecer e se decepcionar depois.

Alguns cancelamentos mudam planos. É hora de relaxar e não deixar que a pressão e o estresse estraguem seu humor.