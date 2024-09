As mensagens desta sexta para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as mensagens desta (20) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca que é importante não se limitar e sempre buscar a felicidade completa. Como alerta, é importante ter o pé atrás pessoas do campo profissional, para evitar fofocas.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Aproveite esta fase para focar no seu bem-estar. Deixe de lado a raiva e as inseguranças. Busque paz e tranquilidade.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Neste momento, é importante focar no campo financeiro para evitar situações ainda mais complicadas. O tarot destaca a chegada de dinheiro extra muito em breve.

ANÚNCIO

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

No campo sentimental, o tarot destaca a chegada de novas emoções. Também destaca que você tomará uma decisão importante que o fará crescer em breve.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca que é importante ter cuidado com os vícios e com isso impedir a entrada de energias negativas. A prática de atividades físicas é algo importante neste momento.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Em uma fase muito positiva, o tarot indica que você terá sucesso em tudo o que iniciar. Por isso, é importante assimilar cada passo com cuidado.

Com informações do site México AS