Adeus calças palazzo! 5 maneiras de usar leggings flare aos 50 para se sentir confortável e mais elegante

As leggings flare se tornaram as favoritas deste 2024 e conseguiram superar diferentes jeans e calças como as palazzo.

E é que este tipo de leggings são justos, com pernas largas ou boca de sino, e adicionam elegância a qualquer visual, permitindo que você pareça confortável e moderna.

Por isso e muito mais, eles se tornaram os mais usados e uma tendência completa, especialmente para mulheres com mais de 50 anos que podem dizer adeus às calças desconfortáveis e optar por esta peça.

Então, vamos te mostrar como usar esse tipo de leggings com elegância e classe para que você se destaque onde quer que vá, sem comprometer o seu conforto.

5 maneiras de usar leggings flare aos 50 para se sentir confortável e mais elegante

Calças flare com top e blazer

Uma maneira de usar esses tipos de leggings com elegância aos 50 anos é combiná-los com um top branco ou preto e complementar com um blazer para dar um toque sofisticado ao visual.

Você pode usar este visual com scarpins se quiser algo muito elegante ou tênis para maior conforto, e adicione acessórios chiques e modernos.

Calças flare e camisa

Uma opção de como usar esse tipo de legging flare é combiná-la com uma camisa, seja branca, jeans ou de qualquer cor.

Use a camisa por dentro das leggings ou amarrada na cintura para realçar sua figura e combine com saltos altos ou tênis, o que te faça sentir mais confortável.

Leggings flare com blusa de mangas bufantes

Você também pode usar este tipo de legging flare com uma blusa de mangas bufantes que dará ao seu visual um estilo delicado e elegante.

Além disso, você pode parecer moderna e rejuvenescida e pode usar com saltos ou alpargatas, dependendo do que você quiser.

Calças flare e body

Também podes usar umas leggings flare com um body coquete e elegante de mangas compridas ou decote bardot.

Complemente este visual com um par de saltos transparentes que lhe tragam elegância e leve uma bolsa pequena com acessórios que elevem o visual.

Leggings flare com jaqueta de couro

Se quiser se destacar com seu visual aos 50 anos, pode usar uma calça legging flare com uma camiseta ou top e complementar com uma jaqueta de couro.

Para este visual, é melhor complementar com qualquer tipo de tênis e você ficará confortável e na moda.