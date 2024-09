Como fazer os lábios com efeito bronzeado, a técnica viral no TikTok que parece natural e elegante

Criar lábios com efeito bronzeado pode transformar completamente sua maquiagem, adicionando um toque de calor e volume que evoca sensualidade e feminilidade. Esta técnica viral no TikTok tem conquistado a atenção de muitos pela sua naturalidade e elegância no resultado final, que você deve incorporar agora mesmo às suas opções.

O atrativo dos lábios com efeito bronzeado reside na sua capacidade de imitar o tom natural, mas adicionando um toque extra de sensualidade. Adicione um toque de glamour descontraído e realce os seus traços faciais, conferindo-lhes um aspecto vibrante e jovial.

Como fazer os lábios com efeito bronzeado?

De acordo com a Glamour, um dos passos mais importantes para conseguir o efeito bronzeado nos lábios é usar um primer labial ou uma camada fina de corretivo para neutralizar o tom natural dos seus lábios, permitindo que as cores quentes se destaquem.

Depois, você deve usar um pincel labial, pois ele pode oferecer mais controle sobre a intensidade da cor. Isso facilitará a aplicação do produto de forma uniforme e a mistura de diferentes tons para obter o efeito bronzeado desejado. Comece com um tom base mais claro e adicione tons mais escuros no centro para criar profundidade e plenitude.

Alguns usam contorno ao redor dos lábios e o esfumam para gerar o efeito definido e bronzeado que tanto desejamos. Depois, para obter um brilho sutil, aplique um pouco de iluminador em creme no arco do cupido e abaixo do lábio inferior.

Leve com você o batom e o iluminador para retoques rápidos ao longo do dia e manter seus lábios com um efeito bronzeado impecável.

Os lábios efeito bronzeado podem ser mate ou glossy | Foto Freepik

Lembre-se de que os lábios com efeito bronzeado também podem ser encontrados em texturas de gloss para adicionar dimensão e brilho extra. Um gloss transparente ou levemente dourado pode ser o toque final ideal para o seu visual. Se preferir algo mais polido, então use um batom matte.