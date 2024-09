As calças jeans escuras serão um sucesso: aqui looks para se inspirar

As calças jeans são a peça básica de qualquer guarda-roupa, as rainhas das tendências e as favoritas de qualquer mulher, e este ano, em particular, viveram um verdadeiro tsunami de mudanças, entre as suas transformações mais evidentes, foram as formas da queda e perna, equilibrando o elegante com o casual.

ANÚNCIO

Este ano, as calças skinny ou justas ficaram em segundo plano, sendo uma das mudanças mais evidentes para os jeans, somando-se à inclinação pela tendência do luxo discreto e a aposta em looks clássicos que se apoiam em peças com cortes retos e limpos, muito ao estilo dos anos 60, reforçando estilos como o grandpa style.

Quer receber notícias sobre beleza, moda e relacionamento pelo WhatsApp? Cliqui aqui

Jeans escuro Pinterest (Pinterest)

No entanto, apesar do que a moda dite e de como as tendências se movam, as calças jeans permanecem no gosto do público como as favoritas para qualquer ocasião, seja para um passeio casual, saída com amigos ou até mesmo um look para um evento, o denim tornou-se a grande rainha de qualquer outfit e desta vez, as calças sofrem mais uma mudança, desta vez no seu tom.

As calças jeans escuras estarão na moda

Estamos prestes a dar as boas-vindas a uma nova temporada e isso significa a chegada de novas roupas, por isso os especialistas começaram a dar suas recomendações sobre os looks que poderão ser usados no outono-inverno de 2024.

Por isso, as calças jeans voltam a ser as donas das tendências, mas com uma pequena mudança atrás delas, sites como a Vogue, propõem o uso de jeans azul escuro para a próxima temporada, então chegou a hora de nos despedirmos dos brancos ou claros para dar lugar à sobriedade desta peça que é perfeita para diferentes ocasiões e até mais favorecedora do que as claras.

Outfit elegante com jeans azul escuro Pinterest (Pinterest)

Como usar jeans escuros?

As calças jeans escuras, para além de serem elegantes, são favorecedoras, estilizam o corpo e criam o efeito de alonga-lo, sendo assim uma opção perfeita se procura parecer mais magra.

ANÚNCIO

Na realidade, não há uma regra específica para usar este tipo de jeans, mas é importante destacar que, em comparação com os outros, esses jeans se adaptam perfeitamente a temporadas ou climas mais frios e, na verdade, combinam perfeitamente com outras cores em tendência, como bordô, bege, chocolate, preto, branco e todas as que invadiram as ruas este ano, ajustando-se a estilos como o do luxo discreto.

Se também gostaria de aderir a este estilo, aqui estão alguns looks que podem servir de inspiração para receber a próxima temporada.

Roupa elegante com jeans escuros

Combina jeans com um blazer para um visual elegante e chique, seja xadrez ou liso, complemente com um top de cores neutras e adicione calçados como sandálias ou botas.

Jeans escuros em tendência Pinterest (Pinterest)

Roupa casual com jeans escuros

Para um look casual, os tênis são seus melhores aliados, mas se estiver procurando algo diferente com um toque dos anos setenta, combine-os com botas e jeans de boca larga azul escuro, adicione um top preto ou um com os ombros à mostra.

Jeans escuros em tendência Pinterest (Pinterest)

Look glamouroso com jeans escuros

Se você gosta de um visual que se destaque, então combine uma calça jeans azul escuro em formato de boca de sino, corte reto e adicione peças como um suéter, cardigã, blazer ou uma blusa com decote generoso, complemente com sapatos kitten heels, botas ou saltos e estará pronta.