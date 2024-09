4 mulheres do zodíaco que estão destinadas a ficarem solteiras e, por isso, não têm sucesso no amor

Muitas mulheres têm má sorte no amor e se perguntam por que não conseguem encontrar sua alma gêmea, mas existem algumas mulheres do zodíaco que estão destinadas a ficar solteiras.

Talvez não entendam, mas são mulheres guerreiras, de espírito livre, que não nasceram para estar em um relacionamento, e estão muito melhores solteiras, sem estarem atadas a alguém.

Estar solteira não é sinônimo de estar sozinha, simplesmente os relacionamentos não são para elas, e é por isso que não duraram com nenhum de seus parceiros, e aqui nós te dizemos quem são.

4 mulheres do zodíaco destinadas a ficarem solteiras e, por isso, não têm sorte no amor

Peixes

As mulheres de Peixes são independentes e fortes e estão melhor solteiras, pois assim desfrutam muito mais da vida, sem estarem presas a alguém.

Por isso, se você é deste signo e se pergunta por que não funciona com ninguém, não acredite que é sua culpa, talvez seja porque você está melhor sozinha do que mal acompanhada.

Sagitário

As mulheres de Sagitário amam sua liberdade e independência, por isso estão destinadas a ficar solteiras e assim são mais felizes e completas.

Geralmente, quando estão em um relacionamento, elas não se sentem como elas mesmas e sentem que a outra pessoa as está impedindo, então estão melhores solteiras e são capazes de alcançar tudo o que se propõem.

Touro

As nascidas sob o signo de Touro não nasceram para estar amarradas a alguém, pois não querem ser controladas nem ter que dar explicações a ninguém.

Por isso, elas estão melhores solteiras, e podem ter algo com alguém, mas sempre será sem compromisso, e assim são felizes, aproveitando a vida ao máximo.

Áries

As mulheres de Áries amam o amor, mas não são boas em relacionamentos, pois são muito impacientes e não gostam de depender de ninguém.

Elas têm seus planos, sua rotina, sua vida e não estão dispostas a mudar nada por ninguém, então, sem dúvida, estão melhores solteiras e independentes.

Isso não significa que acontecerá com todas as mulheres desses signos, ou seja, se você é de algum deles e quer um relacionamento, não significa que as coisas vão dar errado para você. No entanto, em geral, devido às personalidades desses signos, costuma acontecer dessa forma, porque elas mesmas desejam assim. Agora, se não é isso que você quer, o seu destino pode ser diferente.