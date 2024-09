A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Estrela

Sua inspiração precisa ser trabalhada e desenvolvida, pois ela trará uma luz muito especial em sua vida, principalmente em questões artísticas ou de projetos que dependem da sua criatividade. Seu êxito está em ser motivado, livre e se sentir instigado a criar.

Capricórnio – Carta A Lua

Cuidado com as mentiras que conta a si mesmo e as ilusões que insiste em perseguir. É hora de ver a realidade como ela é, principalmente as relações e os aspectos materiais, pois só assim você conseguirá priorizar o que é bom e deixar o que já não o faz verdadeiramente feliz para trás.

Aquário – Carta O Enforcado

Pare de dar voltas no mesmo assunto ou de perseguir alguém que já mostrou não ter a mesma consideração e necessidade daquilo que você pode oferecer. Seja mais profissional em seu trabalho e ajude os outros, mas sem se deixar levar logo a relações pessoais.

Peixes – Carta O Juízo Final

Um caso judicial, uma burocracia e até mesmo uma viagem, podem se prolongar por razoes que são formais e nem sempre podem ser interferidas por você. Apoie-se em quem entende do assunto e não se lamente tanto, é hora de dar a volta por cima.